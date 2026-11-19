Archivo - Los marineros del barco y los trabajadores de la lonja descargan las piezas del túnido durante una descarga de bonito en el Puerto de Burela, a 15 de junio de 2023, en Burela, Lugo, Galicia (España). El volantero Regino Jesús, con base en Puerto - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto la convocatoria de ayudas por 22,45 millones de euros para financiar los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional para 2026, según recoge este jueves el extracto de orden de la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, los planes de producción y comercialización son herramientas fundamentales a través de las cuales las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) y sus Asociaciones (AOP) planifican de forma coordinada sus actividades, mejoran la gestión de los recursos y refuerzan su posición en el mercado.

Agricultura ha señalado que estos planes no solo permiten avanzar hacia una pesca más sostenible y eficiente, sino que también canalizan la participación activa de estas organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) y de la Organización Común de Mercados (OCM).

El Departamento liderado por Luis Planas ha apostado en los últimos años por la potenciación de las organizaciones de productores como impulsoras del desarrollo del sector pesquero. Así, la actual convocatoria marca un hito, al contar con el mayor presupuesto destinado hasta la fecha, lo que refuerza el compromiso del Ministerio con un modelo de pesca "más innovador, sostenible y competitivo".

La convocatoria distribuye el presupuesto total en dos anualidades, 9,4 millones de euros en 2026 y 13,04 millones de euros en 2027. Se prevé la concesión de hasta 9,4 millones de euros en concepto de anticipo para mejorar la liquidez de las organizaciones y potenciar así la ejecución de sus planes, sin necesidad de aval.

El anticipo de estas ayudas puede solicitarse desde mañana, 20 de noviembre, hasta el próximo día 30 inclusive, mientras que el resto de las solicitudes de subvenciones a los planes de producción y comercialización para 2026 se llevará a cabo en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 1 de junio de 2027.

El incremento del presupuesto de las ayudas responde, por un lado, a la evolución positiva del marco normativo, y por otro, al papel cada vez más proactivo de las organizaciones de productores y sus asociaciones, que han sabido adaptarse y presentar proyectos ambiciosos alineados con los grandes retos del sector.

De esta forma, las iniciativas financiadas abordan cuestiones esenciales como la mejora de la sostenibilidad, la lucha contra la pesca ilegal, la eficiencia energética o la descarbonización de la actividad. Todo ello con el respaldo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que impulsa la innovación y el cuidado del medio marino como pilares del futuro pesquero europeo.