El Gobierno convoca ayudas para instalar equipos de localización en buques de entre 12 y 15 metros de eslora

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases reguladoras y la convocatoria 2025 de las ayudas para la adquisición e instalación de equipos de localización, conocidos como cajas azules, en buques pesqueros de 12 a 15 metros de eslora.

En concreto, estas ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y buscan anticipar el cumplimiento de la nueva obligación de localización de los buques de pesca que la Comisión Europea impondrá a partir del 10 de enero de 2026.

Hasta ahora, solo los buques de más de 15 metros de eslora estaban obligados a contar con estos dispositivos. Con la modificación del reglamento de control, la exigencia se amplía a los buques de 12 metros o más.

Para facilitar la adaptación, el Departamento que lidera Luis Planas ofrece esta línea de subvenciones, destinada especialmente a micropymes, que son mayoría en este segmento de flota. Las ayudas cubrirán los costes de compra, instalación y puesta en marcha de los equipos de localización.

De esta forma, se estima que unos 600 buques que operan en el caladero nacional podrán acogerse a esta medida. Así, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2025.