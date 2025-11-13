El Gobierno gallego aumenta hasta los 17 millones el presupuesto para la industria transformadora

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita el centro frigorífico conservero que el Grupo Profand tiene en Vilagarcía de Arousa - XUNTA

La conselleira do Mar visita las instalaciones que el Grupo Profand tiene en Vilagarcía de Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) - La Consellería do Mar destina 17 millones de euros en 2026 al impulso de la industria transformadora del sector marítimo-pesquero, un 5% más que en el año 2025.

Así lo ha avanzado la titular do Mar, Marta Villaverde, este jueves en la visita realizada al centro frigorífico conservero que el Grupo Profand tiene en Vilagarcía de Arousa, donde ha destacado que el objetivo de este apoyo es "consolidar Galicia como referente internacional en este sector".

De este modo, Villaverde da continuidad a la ronda de contactos que lleva a cabo con los distintos agentes del tejido empresarial vinculado al mar para tejer alianzas para su desarrollo y aumentar su competitividad.

En el mes de septiembre, también ha conocido las instalaciones que la pesquería tiene en la localidad pontevedresa de Meira, donde conoció la actividad de Octolarvae, la filial de I+D+i dedicada a la investigación del cultivo larvario de diferentes especies de interés pesquero y acuicultura.

La planta de Vilagarcía está especializada en el procesado de cefalópodos, concretamente de pulpo, pota, gambón, potón, sepia y calamar, ya sean refrigerados o congelados.

Este grupo empresarial dispone de 13 plantas de procesado y 12 instalaciones de acuicultura, distribuidas en ocho país y cuatro continentes.