El Gobierno gallego moviliza 6,9 millones para modernizar infraestructuras y equipamientos de puertos pesqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha movilizado casi 6,9 millones de euros para las ayudas destinadas a modernizar infraestructuras y equipamientos de los puertos pesqueros, lugares de desembarque y lonjas.

Tal y como ha indicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, su Ejecutivo tomó conocimiento este lunes de un informe de la Consellería de Mar sobre la concesión de la convocatoria de ayudas de 2026.

En esta anualidad, un total de 59 solicitudes resultaron resueltas favorablemente por un importe de 6.872.487,64 euros. De dicha cuantía, un total de 4.795.785,99 euros se ejecutarán a lo largo de 2026, mientras que los 2.076.701,65 euros restantes corresponden a la anualidad de 2027.

En este sentido, las iniciativas subvencionadas se encuadran en cinco objetivos operativos enfocados a "avanzar hacia la neutralidad climática y a mejorar la competitividad del complejo mar-industria" de Galicia.

Así, en el ámbito de la eficiencia energética y la protección ambiental, las ayudas financiarán acciones como la instalación de sistemas de iluminación LED con controles de encendido; la optimización técnica de las instalaciones de frío y el desarrollo de energías renovables para autoconsumo eléctrico o térmico mediante fuentes fotovoltaicas, eólicas, de biomasa, aerotermia o energía solar térmica.

Del mismo modo, las ayudas contribuirán a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo mediante la adquisición de grúas para varada, carros automotores semisumergibles, carros de varadero y equipos para el movimiento de cargas, así como cámaras independientes para el almacenamiento de cebo.

Finalmente, las actuaciones abarcan la modernización de equipos para garantizar la calidad, el control y la trazabilidad de los productos de la pesca y el refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras frente a los posibles efectos del cambio climático mediante obras de aislamiento, mejoras en tejados, cubiertas o carpinterías, y reformas estructurales en pantalanes.