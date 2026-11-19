SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una nueva relación en la que figuran 2.354 buques gallegos como beneficiarios de las ayudas para compensar el incremento de los costes del gasóleo de uso pesquero, a los que corresponde 5.370.564,14 euros.

Según los del Ministerio, del total de buques gallegos que se beneficiarán de estas ayudas, 2.204 faenan en caladeros nacionales y de la Unión Europea, con una subvención de 3,14 millones de euros, mientras que los 141 restantes operan en aguas internacionales y recibirán algo más de 2,22 millones.

A nivel nacional, son un total de casi 4.779 armadores beneficiarios de estas ayudas, con un importe total de 12,3 millones de euros. En concreto, esta nueva relación corresponde a la ayuda por el gasóleo consumido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el tercer tramo temporal de esta línea de ayuda.

De esta forma, el periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el ministerio optó por abonarlas parcialmente en periodos más cortos.

Los armadores beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días, entre hoy, 19 de noviembre y el miércoles día 25 para comunicar errores, aportar las cuentas bancarias, o, en su caso, renunciar a las ayudas.

Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado ya 5,6 millones de euros a armadores de pesca para compensar la subida de precios del gasóleo consumido en el periodo entre el 22 de marzo y el 30 de abril.

Está previsto que en los próximos días, el Ministerio pague otros más de nueve millones de euros por el gasóleo adquirido en el segundo tramo de la ayuda, entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Así, en la nueva relación de beneficiarios publicada figuran armadores de buques (5.176 en total) que faenan tanto en caladeros nacionales como en aguas internacionales.