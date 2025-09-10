El Gobierno reivindica su papel como "aliado" de la industria conservera, "motor de innovación" de Galicia

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este miércoles el papel del Ejecutivo central como "aliado" de la industria conservera, "motor de innovación y competitividad de Galicia".

Así lo ha señalado Blanco durante su intervención en la gala de los Tuna Awards 2025, organizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por Anfaco-Cytma como antesala de la XII Anfaco World Tuna Conference, que reunirá esta semana en Vigo a referentes internacionales de la industria pesquera y conservera del atún.

El delegado ha recordado que Galicia fue la comunidad más beneficiada del Perte Mar-Industria, con más de 20 millones de euros concedidos a siete empresas. Según él, este programa "permitirá avanzar en el desarrollo tecnológico como palanca para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las industrias ligadas al mar".

"En un mundo en constante transformación, la digitalización y las nuevas tecnologías son claves para reforzar la competitividad de la cadena de valor, afrontar los desafíos y, sobre todo, garantizar un futuro más sostenible en el que las próximas generaciones puedan seguir viviendo del mar", ha apuntado, según recoge la Delegación en un comunicado.

Así, Pedro Blanco ha destacado la importancia del sector conservero del atún, que "supo conjugar tradición e innovación hasta convertirse en un auténtico motor de desarrollo económico, de generación de empleo y de proyección internacional".

El delegado ha hecho entrega del galardón de los Tuna Awards en la categoría de Revolución 4.0 a Horizon Viewer, de Marine Instruments, por su "capacidad de reinventar la cadena atunera en el siglo XXI, integrando la digitalización de forma robusta en sus planteamientos y ayudando a cambiar el status quo desde sus orígenes".

Estos premios, con reconocimiento en tres categorías (Nuevos Productos, Economía Circular y Revolución 4.0), nacieron con el objetivo de poner en valor el talento, la innovación y la sostenibilidad en el sector atunero.