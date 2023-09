Gobierno y Xunta destacan la importancia de apostar por la innovación en el 50 aniversario de Hermasa

VIGO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han destacado la importancia de apostar por la innovación en el 50 aniversario de la compañía viguesa Hermasa Canning Technology, dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria conservera.

Con presencia en más de 70 países de los cinco continentes, Hermasa ha llevado a cabo en el Palacio de la Oliva de Vigo el acto de celebración de su 50 aniversario, al cual han asistido más de 200 personas del sector conservero y empresarial.

Tanto el director general de la firma, Pablo Rodríguez, como la presidenta, Sara Rodríguez, han agradecido a los presentes el compartir con ellos este aniversario, deseando otros 50 años de prosperidad a la firma, que nació en Chapela, Redondela (Pontevedra), y que en la actualidad se ubica en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, en Vigo.

"No queremos vender máquinas, sino soluciones tecnológicas. No seríamos quienes somos en la actualidad si no hubiésemos acompañado a nuestros clientes en sus necesidades", ha reivindicado la presidenta en su discurso.

Ella ha mostrado su orgullo de que nueve de cada diez grandes conserveras de todo el mundo operan, al menos, con una máquina de Hermasa, lo que sitúa a la compañía con una posición "única" en el sector.

Pablo Rodríguez ha puesto el foco en el compromiso de Hermasa con las personas y con sus clientes y en los objetivos de la empresa, que pretende "liderar un futuro más sostenible y próspero".

"Queremos ser parte del cambio del sector conservero. Un cambio en positivo, ético, poniendo a las personas en el centro de las decisiones que tomamos", ha añadido.

Entre otros, al acto también han acudido Blanco, Rueda, así como el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

INNOVACIÓN

Precisamente Blanco ha animado a las empresas gallegas a aprovechas el Plan de Recuperación del Gobierno para avanzar en la innovación y en la aplicación de nuevas tecnologías.

Para el delegado, la inteligencia artificial, la innovación y el análisis de datos son fuerzas transformadoras del tejido empresarial, que ayudarán a impulsar el crecimiento económico.

Él ha mostrado su orgullo por el papel que en la actualidad desempeña Hermasa dentro del sector conservero, poniendo de ejemplo a la compañía de lo importante que es explorar, conocer y analizar los datos para seguir mejorando día a día.

En la misma línea ha hablado Rueda, quien ha defendido la apuesta de las empresas de la Comunidad por la innovación, pero sin renunciar a la tradición.

"La historia de Galicia se explica en esa potencia empresarial que arriesga y que no ve en la tradición un obstáculo, sino una oportunidad", ha subrayado el presidente autonómico durante su intervención en el acto.