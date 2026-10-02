El Grupo Pereira se adhiere a la Alianza Galega polo Clima

Instalaciones del Grupo Pereira en Vigo. - GRUPO PEREIRA

VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Armadora Pereira, S.A. y Pereira Productos del Mar, S.A., las dos principales empresas de Grupo Pereira en España, se han adherido a la Alianza Galega polo Clima, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para favorecer la cooperación entre empresas, administraciones, universidades, centros tecnológicos y otras organizaciones comprometidas con la acción climática.

En un comunicado, el grupo gallego señala esta adhesión como "un nuevo hito" en su evolución en materia de sostenibilidad y ha destacado que refuerza su vinculación "con Galicia y con las iniciativas que buscan impulsar desde el territorio una respuesta compartida frente a los retos derivados del cambio climático".

El Grupo aprobó en 2026 su Estrategia de Sostenibilidad 2026-2030, una hoja de ruta para su principales retos ambientales, sociales y de gobernanza.

Así, ha explicado Ruy Andrade Pereira, entre los objetivos ambientales, el Grupo ha desarrollado más de 80 iniciativas, proyectos y acciones en sostenibilidad orientadas a mejorar la eficiencia de sus operaciones, reforzar el seguimiento de sus impactos y avanzar en un uso más responsable de los recursos, tanto en sus actividades pesqueras como industriales.

"La adhesión de Armadora Pereira, vinculada a la actividad pesquera, y de Pereira Productos del Mar, centrada en la transformación y comercialización de productos del mar, incorpora a la Alianza dos actividades esenciales dentro de la cadena de valor del Grupo y refuerza una visión compartida de los retos climáticos y ambientales", ha valorado la empresa gallega.

Esta incorporación a la Alianza, han incidido, "representa la continuidad de un proceso que combina arraigo, responsabilidad empresarial y visión de futuro, y supone una nueva oportunidad para seguir contribuyendo desde Galicia, junto al tejido empresarial e institucional gallego, a una respuesta climática basada en la cooperación, el conocimiento compartido y la capacidad de acción".