A Guarda (Pontevedra) amplía las zonas para pesca recreativa en el puerto

PONTEVEDRA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y el Ayuntamiento de A Guarda (Pontevedra) han acordado ampliar las zonas habilitadas para la pesca recreativa en el puerto del municipio.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con el alcalde de A Guarda para ahondar en proyectos, en donde destaca el convenio firmado por el Ayuntamiento y Portos de Galicia para este fin.

El Ayuntamiento se hace cargo de la vigilancia y control de esta actividad de ocio en los muelles de titularidad autonómica en los horarios y zonas señaladas en azul que se recogen en los planos disponibles en la página web de Portos de Galicia (a través del enlace https://portosdegalicia.gal/es/pesca-recreativa-portos).

A través de este acuerdo, que ya firmaron también otros municipios como Ribeira, Malpica, Cervo, Porto do Son, A Laracha, Baiona o Muros, se formaliza el compromiso de abrir más zonas a la actividad mediante la colaboración institucional.

Por otra parte, la Xunta acaba de conveniar otras autorizaciones con el Ayuntamiento para la puesta en valor del muelle norte, en la que el Ayuntamiento invertirá 270.000 euros y la iluminación artística del dique norte, a la que la administración local destinará 117.000 euros.

En otro orden de cosas, la conselleira mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con representantes de Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), con el fin de establecer nuevas vías de colaboración.

Valora el trabajo de esta entidad que es un referente en España para el sector del molusco, marisco fresco y bivalvo. Cuenta con 45 empresas asociadas, que facturan más de 300 millones de euros y generan más de 1.000 empleos directos.