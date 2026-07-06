El IEO evalúa recursos pesqueros en el Banco de Flemish Cap en Terranova

Personal trabajando a bordo durante una edición anterior de la campaña Flemish Cap IEO, CSIC - IEO

VIGO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha partido hoy del puerto de St. John's para iniciar la campaña de investigación pesquera Flemish Cap en el área de regulación de NAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental).

El objetivo de esta campaña, informa, "es conocer el estado de las poblaciones de las especies más destacadas para la flota que faena en la zona". Para ello se determinarán la abundancia, la biomasa y la estructura demográfica, así como las condiciones oceanográficas del Banco de Flemish Cap hasta una profundidad de 1.460 metros.

Las principales especies objetivo por orden de captura son el bacalao (Gadus morhua), las gallinetas (Sebastes spp), y el fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides). Asimismo, se obtendrán datos de otras especies de interés como la platija (Hippoglossoides platessoides), el granadero (Macrourus berglax) y el camarón (Pandalus borealis).

Durante la campaña se recopilarán datos de capturas, distribución de tallas, parámetros biológicos, otolitos y gónadas, así como contenidos estomacales y muestras para estudios de crecimiento y reproducción.

De forma complementaria, se identificarán y registrarán especies de invertebrados presentes en las capturas para caracterizar las comunidades más profundas del área, además de registrar condiciones oceanográficas de la columna de agua.