Incautados más de 1.000 kilos de sardinas a un vecino de Moaña (Pontevedra) que intentó eludir un control

PONTEVEDRA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con Guardacostas, han denunciado a un hombre de 59 años, vecino de Moaña, por transportar 1.000 kilos de sardinas en una furgoneta con la que intentó eludir un control.

En un comunicado, la Guardia Civil explica que en un control pesquero de agentes del Seprona y Gardacosta se observó en la autopista AP-9 "un vehículo que intentó eludir su presencia".

Así, se interceptó a la furgoneta en la que se observa que porta una gran cantidad de sardinas, las cuales llevaba distribuidas en diversas cajas. Carecía del documento necesario que acompaña los productos de pesca hasta los puntos de venta.

De este modo, fue denunciado con base en la ley de pesca de Galicia por no cubrir los documentos necesarios que acompañen los productos de pesca hasta los puntos de venta, pues no se puede garantizar el origen ni trazabilidad.

Fueron incautadas 61 cajas de sardinas y entregadas al banco de alimentos de Pontevedra. Además, fue denunciado por agentes de tráfico por exceso de carga permitida para ese vehículo, ya que la carga se excedía en casi 400 kilos.