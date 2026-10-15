La industria atunera expone sus oportunidades laborales a más 160 demandantes de empleo gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) ha expuesto en la jornada Empleatún las oportunidades laborales del sector a más 160 demandantes de empleo gallegos.

El encuentro, celebrado junto al Servizo Público de Emprego de Galicia, da continuidad a la jornada organizada el pasado junio con 300 orientadores laborales, a quienes la entidad presentó las principales profesiones y perfiles que demanda actualmente el sector. En esta ocasión, la organización ha trasladado esta información directamente a potenciales candidatos, con la participación de empresas asociadas que pudieron explicar sus necesidades y resolver las dudas de los asistentes.

Entre los perfiles que concentran una mayor demanda se encuentran los oficiales de puente y de máquinas, jefes de máquinas, personal de cubierta como contramaestres y marineros, cocineros y pangueros.

Las preguntas más frecuentes durante la jornada estuvieron relacionadas con los cursos y la formación necesaria para acceder a los puestos de trabajo, las posibilidades de realizar prácticas en las empresas y las condiciones sociales y salariales de los trabajadores.

"El interés que hemos encontrado entre las personas que buscan empleo demuestra que existe una oportunidad para acercar el sector atunero a nuevos perfiles profesionales. Muchas de las preguntas que nos han trasladado tienen que ver con la formación, las prácticas o las condiciones de trabajo, cuestiones fundamentales para quienes están valorando su futuro profesional. Queremos que tengan información de primera mano y conozcan las oportunidad de empezar un proyecto profesional en la industria atunera", señala Jorge López Gómez-Caro, adjunto a la gerencia de Opagac.

La incorporación de la mujer al sector fue otro de los asuntos abordados durante la jornada. Algunas de las empresas asociadas a Opagac cuentan con mujeres tanto a bordo de sus buques como en procesos de formación, un reflejo de la incorporación de nuevos perfiles a una actividad tradicionalmente vinculada al empleo masculino.