El Intecmar culmina su adaptación a la figura de agencia pública autonómica tras constituir su Consejo Rector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) ha culminado su adaptación a la figura de agencia pública autonómica tras constituir su Consejo Rector.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la sesión constitutiva del órgano colegiado ha sido presidida este jueves por la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Este paso supone "un hito" en la culminación de su adaptación a la figura de agencia pública autonómica, aprobada por el Consello de la Xunta en cumplimiento de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En otro orden de asuntos, la conselleira do Mar ha destacado la apuesta de la Xunta por la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento como herramientas fundamentales para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del complejo mar-industria gallego.

Así lo ha hecho en la inauguración de la XXVIII edición del Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui), que celebra en O Grove y reúne a más de 200 especialistas, profesionales e investigadores.

Villaverde ha ensalzado el ecosistema científico gallego vinculado al mar, en el que se integran centros como Intecmar, Cetmar, el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) y el Igafa, junto con las tres universidades públicas gallegas y los centros del CSIC. En este sentido, ha resaltado la importancia de conectar este conocimiento con las empresas y profesionales para trasladar los avances científicos a la actividad productiva.