Interceptadas en Vigo cuatro mariscadoras furtivas con más de nueve kilos de almejas y berberechos. - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mariscadoras furtivas, tres de ellas de Pontevedra y una de León de entre 28 y 45 años de edad, fueron interceptadas en la noche de este pasado jueves en Vigo con más de nueve kilos de almejas y berberechos.

Fueron los agentes de la Unidad Fenix de drones de la Policía Local los que iniciaron un operativo de vigilancia en la costa, percatándose de la existencia de cuatro personas realizando movimientos "sospechosos" en la playa de la ETEA.

Los funcionarios pudieron observar cómo estas personas realizaban la actividad furtiva permaneciendo "muy atentas" a la posible vigilancia.

"Su manera de actuar indicaba claramente que se desenvolvían con soltura en la actividad furtiva, ya que depositaban las capturas de forma coordinada en redes de marisco, escondiendo las mismas en la zona rocosa y bajo las algas marinas", ha apuntado la Policía Local.

Una vez abandonaron el arenal, fueron interceptadas, portando más de 9 kilos de marisco, que fue devuelto a su hábitat natural, mientras que las mujeres fueron propuestas para sanción por las infracciones cometidas de la ley de pesca de Galicia.