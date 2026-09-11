Investigadores españoles y portugueses evaluarán la abundancia de juveniles de sardina en aguas atlánticas

Imagen de una campaña del IEO. - IEO

VIGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y del Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) comenzará este sábado una campaña para estimar la fuerza del reclutamiento de sardina y anchoa, es decir, la abundancia de individuos nacidos en el presente año y que se incorporarán a la población adulta de ambas especies el próximo año.

Según informa el IEO en un comunicado, la iniciativa, que se prolongará hasta el próximo 28 de septiembre, contará de nuevo con la colaboración de un buque de cerco en aguas portuguesas y de la Cooperativa de Santa Uxía de Ribeira (OPP) en aguas españolas. Ambos buques realizarán pescas identificativas en las Rías Baixas, en especial en Arousa.

Este año, con un diseño similar a años anteriores, la campaña cubrirá el área potencial de distribución de juveniles de sardina y anchoa, sobre la plataforma continental del oeste de Galicia y Portugal, sobre una parrilla de muestreo con radiales cada ocho millas excepto entre Matosinhos (Oporto) y Figueira da Foz, donde se incrementará el esfuerzo para cubrir con más detalle la principal zona de alevines.

En total, se prevé prospectar unas 983 millas efectivas distribuidas en 47 radiales en la plataforma, así como otros 22 en el interior de las Rías Baixas, previendo realizar, además, entre 20 y 30 pescas para identificación de especies y determinar la estructura de edades y tallas de las poblaciones de peces.