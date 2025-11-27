Isabel Artime destaca el compromiso del sector pesquero por compatibilizar desarrollo económico y sostenibilidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha puesto este jueves en valor el esfuerzo del sector pesquero español para "compatibilizar desarrollo económico, protección de los ecosistemas y empleo de calidad".

Así lo ha señalado en su intervención en la inauguración de las XXIX Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero en Celeiro (Lugo), que se celebran bajo el lema 'Apuesta por un mar vivo y una pesca con futuro'.

Artime ha destacado que la pesca y la acuicultura aportan de manera esencial a la seguridad alimentaria y a la autonomía estratégica de la Unión Europea, por lo que España reclama en el próximo Marco Financiero Plurianual "una financiación a la altura del papel que desempeña el sector".

Tal como recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, la secretaria general ha repasado los principales avances que, a su juicio, ha impulsado en 2025 el Gobierno, destacando el "liderazgo" de España en el proceso de revisión de la Política Pesquera Común.

La secretaria general ha señalado que el ministerio trabaja en la negociación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 que se decidirán en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

España ha solicitado a la Comisión Europea que incorpore informes socioeconómicos en sus propuestas y exige "firmeza" frente a decisiones unilaterales de los Estados costeros que puedan comprometer la sostenibilidad de los recursos y la competitividad de la flota española. Asimismo, ha recordado la importancia de acordar TAC y cuotas plurianuales que proporcionen estabilidad y favorezcan la planificación empresarial.