El libre marisquero en Sada (A Coruña) abrirá el lunes tras confirmarse la presencia de recurso suficiente

A CORUÑA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y las cofradías han acordado la apertura del libre marisquero en el ámbito de Sada (A Coruña) a partir del próximo lunes hasta el 31 de marzo tras confirmarse la presencia de recurso suficiente para permitir la actividad extractiva.

Así lo han aprobado este jueves la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, durante un encuentro telemático con representantes de las cofradías de la zona VII.

Esta decisión, según ha indicado la Xunta en un comunicado, se produce tras la evaluación técnica de los bancos marisqueros de la zona, que ha confirmado la presencia de recurso suficiente para permitir la actividad extractiva.

En este sentido, establecieron un tope de seis kilos para babosa, frente a los ocho de la campaña de Navidad, dos kilos de almeja roja y un kilo de cornicha, dos especies que no fueron capturadas en diciembre.

Según los datos recogidos en los muestreos realizados en el banco de libre marisqueo de Sada, la evaluación del stock revela la presencia de biomasa y densidades que permiten considerar viable la actividad extractiva.