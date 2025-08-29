Localizan el cuerpo sin vida de un marinero desaparecido en una batea cerca de Cabo de Cruz (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El cuerpo sin vida de un marinero fue localizado tras desaparecer en su batea ubicada frente al municipio coruñés de Cabo de Cruz.
Según han detallado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, la alarma saltó sobre las 21.10 horas de este viernes cuando una embarcación informó de un barco amarrado a una batea, pero no había ninguna persona a bordo.
En la operación de búsqueda, coordinada por Salvamento Marítimo Finisterre bajo la dirección de Capitanía Vilagarcía, se movilizaron el Helimer 401, la Salvamar Sagadelos y la LS Hermes.
Además, cuatro barcos de batea se desplazaron por su cuenta para participar en las tareas de localización del marinero desaparecido.
Sobre las 23.00 horas el cuerpo del hombre desaparecido fue localizado flotando en una batea próxima y fue trasladado, a bordo de la Salvamar Sargadelos, al puerto de Cabo de Cruz.