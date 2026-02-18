Las malas condiciones meteorológicas vuelven a impedir la búsqueda por aire del 'Itoitz'

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas adversas han vuelto a impedir este miércoles activar la búsqueda con medios aéreos del pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva en el mar Cantábrico desde la pasada semana.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el avión Sasemar 101 no ha podido realizar la búsqueda durante la jornada de este miércoles y tampoco en la del martes.

Después de que el sábado regresase a su base sin resultados y de que el domingo el mal tiempo frustrase su salida, estaba previsto que el avión, con base en Fisterra, volviese a salir esta semana para continuar con su exploración en la zona donde se registró su señal por última vez.

INCIDENTE Y PÉRDIDA DE SEÑAL

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del pasado lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del 'Itoitz', que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Ya el jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del buque y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se situase "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se había registrado la activación de la señal de la radiobaliza del buque.