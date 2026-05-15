Mar y Ayuntamiento de Poio colaboran en la mejora del puerto de Covelo con una inversión de 450.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, mediante Portos de Galicia, y el Ayuntamiento de Poio colaboran en la mejora del puerto de Covelo en el que invertirán un total de 450.000 euros.

Así lo ha trasladado este viernes la conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante una visita en la que ha estado acompañada por el alcalde de Poio, Ángel Moldes.

La conselleira ha explicado que Portos de Galicia y el Ayuntamiento firmaron un convenio de colaboración para la realización en la zona portuaria de Covelo de las obras de mejora del firme.

La actuación municipal es la primera fase del proyecto que se completará con las obras de Portos de Galicia para la renovación total del firme portuario. En la primera fase, la autorizada por el convenio, el Ayuntamiento de Poio invertirá 250.000 euros, y en la segunda fase, Portos de Galicia aportará otros 200.000 euros.

El objeto de las obras es favorecer la integración puerto-ciudad, un eje de trabajo permanente para Portos de Galicia dado el uso vecinal y no estrictamente portuario de gran parte de las instalaciones de titularidad portuaria.

PUERTO DE COMBARRO

Asimismo, la conselleira trasladó los avances en la tramitación de las obras de los departamentos de usuarios del puerto de Combarro e informó de que Portos de Galicia inició el miércoles la segunda licitación de las obras para la renovación de los tres edificios que acogen un total de 28 departamentos de usuarios.