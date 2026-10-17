Mar contempla 18,1 millones de los presupuestos de 2027 para avanzar en actuaciones portuarias

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita al dique de Morás, en Xove (Lugo), a 17 de octubre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar contempla 18,1 millones de euros de los presupuestos de 2027 para avanzar en actuaciones en los puertos de titularidad autonómica. Esta partida compromete actuaciones cuyo importe total, distribuido en partidas plurianuales para los tres próximos ejercicios, asciende a 133,5 millones para obras en las tres provincias costeras.

Entre los 18,1 millones consignados para el próximo año, cuatro de ellos irán destinados a un total de 11 actuaciones portuarias en A Mariña de Lugo, cuyo coste plurianual asciende a 17,4 millones. Una de estas corresponde a la mejora del abrigo del dique de Morás, en Xove, hasta donde se ha desplazado este sábado la conselleira, Marta Villaverde.

La obra prevista contará con un presupuesto de 4,6 millones de euros. Aunque todavía está en tramitación administrativa, Villaverde prevé que puede salir a licitación antes de final de año. Consistirá en la construcción de un contradique de abrigo de 224 metros frente al puerto pesquero, lo que permitirá cerrar la dársena.

"Esperamos que refuerce las condiciones de abrigo del puerto, mejorando la seguridad de la flota pesquera amarrada y de las embarcaciones náutico-recreativas fondeadas. Además, va a permitir ampliar la lámina de agua abrigada y posibilitar de cara a un futuro la ampliación de las instalaciones portuarias", ha explicado.

Aparte de esta actuación, la Consellería ha consignado más de dos millones para cuatro obras en Viveiro, que incluyen, entre otros, la demolición de varias naves en estado de ruina en el muelle de Celeiro y el saneamiento y el refuerzo del abrigo --también en Celeiro--, y 121.000 euros para la construcción de una nave para almacén de cajas en Burela.

En Ribadeo se dará continuidad a la obra de acceso al puerto por la calle Buenos Aires y se contempla una partida de 332.000 euros en una única anualidad para el dragado del puerto; en Foz también se prevé el dragado del canal de acceso al puerto y se mantiene la previsión de remodelación de la dársena, y en San Cibrao se recoge la renovación de pavimentos en el vial de acceso al puerto.

Además de los 4 millones consignados para Lugo, en la provincia de A Coruña se destinarán en 2027 un total de 1,9 millones de euros para inversiones plurianuales cuyo presupuesto global supera los 47 millones. En lo que respecta a Pontevedra, recibirá una consignación de 6,4 millones para obras por un importe total de 50 millones.