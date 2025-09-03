Mar critica que no se convocase la Conferencia Sectorial de Pesca para tratar la propuesta del marco financiero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "no convocase todavía" la Conferecia Sectorial de Pesca para abordar la propuesta de Marco Financiero plurianual de la Comisión.

En este sentido, la Xunta trabaja en articular una "respuesta de consenso" de la defensa de los intereses de la cadena mar-industria gallega frente a propuesta de la MFP 2028-2034.

De esta forma, este miércoles celebraron la primera reunión del grupo de trabajo constituido en el Consello Galego de Pesca celebrado el pasado mes de agosto.

El encuentro estuvo presidido por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "no haya convocado" una Conferencia Sectorial de Pesca para abordar una cuestión de "vital importancia para el sector".

Según ha informado la Xunta en un comunicado, así lo han solicitado seis comunidades autónomas --Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria e Islas Baleares--, que son beneficiarias de más de la mitad de los fondos destinados a España, el pasado mes de julio "sin obtener respuesta alguna" por parte del Gobierno central.

Para la Xunta esta "dejadez" contrasta con la actuación del Ejecutivo autonómico que "desde el minuto uno" trabajó de la mano del sector, con un contacto "constante y fluido" para desarrollar una estrategia conjunta y sumar apoyos con el objetivo de "corregir la propuesta inicial" en el proceso de negociación.