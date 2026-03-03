Mar da por perdida la recuperación de otoño en bancos marisqueros y advierte de vuelta a "casilla de salida"

Muestreo en Rianxo - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha advertido esta mañana de que muchos bancos marisqueros han vuelto a la "casilla de salida" con las lluvias de este año y el aumento de mortandad tras la recuperación que se constataba en otoño respecto a la caída de la producción en 2023-24.

Actualmente, Mar avanza en cerca de treinta muestras realizadas en las zonas más afectadas por la bajada de la salinidad, provocada por las intensas precipitaciones registradas este invierno.

Así, desde la Consellería dan por perdida la recuperación observada en las tomas de muestra realizadas el pasado otoño, que reflejaban una "situación estable" tras la mortandad que había afectado durante los años 2023-2024 al 90% de los bancos con biomasa fundamentalmente precomercial.

A pesar de esto, Villaverde ha destacado que resulta "precipitado" anticipar conclusiones globales y ha insistido en que cada ría responde de manera distinta en función de su proximidad a las desembocaduras fluviales.

Por ello, incide en la necesidad de conocer "con exactitud" el estado de cada banco y adoptar las medidas adecuadas.

Finalmente, la conselleira ha trasladado un mensaje de apoyo y acompañamiento a los profesionales del sector en un momento que ha calificado de "complejo" y que, según asegura, requerirá semanas y meses de trabajo de cuidado y regenaración de los bancos marisqueros.