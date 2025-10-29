Mar destaca 35 millones en 2026 para la mejora de puertos autonómicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destaca que la Xunta destina el próximo año 35 millones de euros a la mejora, acondicionamiento y modernización tecnológica de las infraestructuras portuarias que gestiona directamente Portos de Galicia. Incluye 1,2 millones de euros en 2026 para las instalaciones náutico-recreativas.

Así lo ha expuesto este miércoles en la inauguración del evento del Plan de Acción del Atlántico Pilari, donde puso en valor a la economía azul como visión estratégica para la Xunta de Galicia.

Valora el desarrollo de la Estratexia da Economía Azul de Galicia 2024-2027, con el fin de impulsar de manera responsable los recursos marinos y la actividad asociada a la cadena mar-industria.

En el encuentro se presentaron las principales líneas de actuación del Plan de Acción do Atlántico durante los últimos años y se ahondó en el debate sobre cómo los muelles de la UE se consideran puntos decisivos en la transición energética.