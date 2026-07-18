Mar destaca la "gran calidad" del marisco gallego y la "fortaleza" de los percebeiros lucenses

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la "gran calidad" del marisco gallego y, de manera especial, la "excelencia" del percebe y la "fortaleza" del colectivo de percebeiros de la costa lucense.

En una nota de prensa, la Xunta ha indicado que Villaverde fue la encargada de dar este sábado el pregón de la XIII Festa do Percebe de Xove, en Lugo.

Allí, la conselleira ha definido la franja costera cantábrica de Lugo como un "tesoro escondido" por la calidad de su marisco y ha destacado la orografía de la misma, por conformar un "hábitat idóneo" para el crecimiento de percebes de "gran calidad".

También, ha puesto en valor el trabajo de los percebeiros de Xove y ha indicado que este marisco "transmite mucho sobre la esencia de esta villa marinera" y sobre la fortaleza de su gente.

Durante la celebración gastronómica, que cuenta con el apoyo del Gobierno gallego, se repartieron más de 1.500 raciones de percebe procedente de las lonjas de la zona.