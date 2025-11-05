Mar destaca el trabajo de la Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Anllóns en favor del marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante visitad este miércoles a la Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Anllóns. - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este miércoles la Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Anllóns, en A Coruña, en un encuentro que, según ha explicado, ha servido para "analizar la situación" los bancos marisqueros y en el que ha puesto en valor la actividad de la entidad en favor del marisqueo.

Acompañada por la directora de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, Villaverde ha incidido en que esta agrupación fue beneficiaria, en los últimos tres años, de apoyos "destinados al refuerzo y la mejora de la gestión de recursos de la pesca costera artesanal", con un importe conjunto de más de 230.000 euros.

Asimismo, la titular del departamento autonómico ha valorado el trabajo de la entidad, que reúne a 30 trabajadoras en el ámbito de la comercialización y promoción de los productos pesqueros.

También ha destacado la conselleira el "importante papel" de estas organizaciones sectoriales al poner en valor los productos del mar gallegos, "reconocidos por su sabor y calidad".

Finalmente, la Consellería do Mar ha agregado que esta línea de trabajo de la agrupación se complementa con la apuesta por la "diversificación" de la actividad mediante el "desarrollo de otras acciones", como el ecoturismo en la región.