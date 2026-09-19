Mar destaca el valor de la pesca costera artesanal como "esencial" de la identidad de las comunidades marineras

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Burela
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Burela - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 17:57
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el valor de la pesca costera artesanal como parte "esencial" de la identidad de las comunidades marineras y como una actividad con capacidad para generar oportunidades de futuro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, Villaverde participó este sábado en la presentación de nuevas iniciativas del proyecto 'Pescarte: a prol da pesca costeira artesanal', promovido por la Cofradía de Pescadores de Burela.

Durante su intervención en la jornada la conselleira ha incidido en que el apoyo a la pesca costera artesanal constituye una "prioridad estratégica" para la Consellería do Mar y ha subrayado que iniciativas como 'Pescarte' permiten abordar la realidad marinera desde una visión "integradora, incorporando la inclusión, la cultura, la gastronomía, el consumo de los productos del mar y el relevo generacional".

En este sentido, ha puesto también en valor el papel de las cofradías y de los GALP como aliados para dinamizar las villas costeras y abrir nuevas oportunidades de futuro.

En la jornada se presentaron los murales 'Pescarte', una intervención de cerca de 250 metros lineales que combina arte y divulgación de las artes de pesca, las especies locales y la identidad marinera de Burela. Además, la iniciativa cuenta con paneles táctiles con sistema de escritura en braile y altorelevo para favorecer una cultura marinera inclusiva.

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