Mar destaca el valor de la pesca costera artesanal como "esencial" de la identidad de las comunidades marineras

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Burela - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el valor de la pesca costera artesanal como parte "esencial" de la identidad de las comunidades marineras y como una actividad con capacidad para generar oportunidades de futuro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, Villaverde participó este sábado en la presentación de nuevas iniciativas del proyecto 'Pescarte: a prol da pesca costeira artesanal', promovido por la Cofradía de Pescadores de Burela.

Durante su intervención en la jornada la conselleira ha incidido en que el apoyo a la pesca costera artesanal constituye una "prioridad estratégica" para la Consellería do Mar y ha subrayado que iniciativas como 'Pescarte' permiten abordar la realidad marinera desde una visión "integradora, incorporando la inclusión, la cultura, la gastronomía, el consumo de los productos del mar y el relevo generacional".

En este sentido, ha puesto también en valor el papel de las cofradías y de los GALP como aliados para dinamizar las villas costeras y abrir nuevas oportunidades de futuro.

En la jornada se presentaron los murales 'Pescarte', una intervención de cerca de 250 metros lineales que combina arte y divulgación de las artes de pesca, las especies locales y la identidad marinera de Burela. Además, la iniciativa cuenta con paneles táctiles con sistema de escritura en braile y altorelevo para favorecer una cultura marinera inclusiva.