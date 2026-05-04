Mar destina más de 5 millones a ayudas a la pesca artesanal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado la convocatoria y la simplificación de pagos de las ayudas para mejorar la gestión de la pesca costera artesanal, dotadas con 5,1 millones de euros.

Con el fin de que estos apoyos, cofinanciados con fondos europeos Fempa, lleguen al mayor número de entidades, los beneficiarios no tendrán que presentar aval ni la garantía de pagos a cuenta.

Esta convocatoria abarca tanto 2026, con 2,5 millones para este año, como 2027, también con más de 2,5 millones de euros.

Financiarán proyectos a las entidades colectivas sin ánimo de lucro para desarrollar medidas técnicas y de vigilancia de interés colectivo para toda la pesca costera artesanal.

Así, los posibles beneficiarios serán tanto las entidades cogestoras de los planes de gestión de los recursos marinos como las organizaciones de productores de base del sector pesquero, las corporaciones de derecho público de base asociativa y las entidades asociativas representativas de este régimen, todas de ámbito autonómico.