Mar destinará 10 millones en 2027 al plan de recuperación del marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con su equipo en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar destinará una partida "extraordinaria" de 10 millones de euros en 2027 al plan de recuperación del marisqueo, un "escudo" para el sector frente a las crisis climáticas.

Si bien el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, informaba el pasado lunes de unas cuentas de 234,8 millones (+4,1%) para este departamento en 2027, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su comparecencia en la Comisión de Economía de este viernes, ha elevado esa cifra hasta los 262,4 millones al incluir los "centros adscritos", lo que supone 10,2 millones más (+4%), un "techo histórico". Tras destacar que los presupuestos de Mar suben durante "13 años ininterrumpidos", Villaverde ha puesto el foco sobre que la competitividad y mejora de la calidad de la producción pesquera y acuicultura concentra la mayor dotación de los programas, con 78,3 millones de euros. Aquí se encuentra la continuidad del plan de recuperación del marisqueo, con otros 10 millones de euros en 2027 para afrontar las consecuencias de los episodios de baja salinidad que afectaron a los bancos.

Sumadas las partidas destinadas a otras políticas estructurales, el montante total para el marisqueo asciende a unos 23 millones para el próximo año. Indica que permitirán financiar los convenios firmados con las cofradías afectadas por los temporales de comienzos de 2026, reforzar los trabajos de regeneración de los bancos, adquirir maquinaria para la remoción de sustratos y desarrollar sistemas de preengorde de semilla en batea. También se continuará con los nuevos métodos de obtención de semilla de bivalvos, en la línea de la recuperación de la actividad de la 'hatchery' de O Vicedo. Y Redemar, red para el conocimiento de los bancos, se llevará 2,5 millones.

Para acuicultura irán 28 millones de euros. Entre las novedades, la Consellería prevé publicar una convocatoria plurianual de ayudas de 10 millones de euros que incluirá inversiones para la modernización de las bateas, el procesado del producto a bordo y la flota auxiliar tradicional.

Por su parte, el sector extractivo contará con una inversión, que por primera vez será bianual, de 7 millones de euros para la renovación y modernización de la flota, la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad a bordo, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental de la actividad. Esta línea permitirá apoyar la sustitución o modernización de motores en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora total.

Además, se prevén casi 5 millones de euros para ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera y marisquera, así como el mantenimiento de las ayudas para la primera compra de un buque por parte de jóvenes tripulantes.

COMPRA DE DOS EMBARCACIONES PARA GARDACOSTAS

Gardacostas de Galicia contará con más de 37,6 millones de euros en 2027. La Xunta prevé reforzar sus recursos con la compra de dos embarcaciones con motor fueraborda y se seguirá con la renovación del parque móvil.

Las partidas destinadas a la regulación de la producción y de los mercado aumentan un 13,7%, hasta los 43,3 millones, de los que 19,7 millones se dirigen a la industria transformadora y 14,5 millones a la promoción y comercialización de los productos del mar.

Habrá también 21,6 millones para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca, 12,9 millones para enseñanzas pesqueras y cerca de 36 millones para Portos de Galicia

Entre otras partidas, la Xunta también destinará 6,1 millones de euros a las organizaciones de productores pesqueros (OPP) y 2,8 millones a la digitalización, con iniciativas como Lonxas Galegas 4.0 para modernizar los establecimientos de primera venta, mejorar la trazabilidad y facilitar la comercialización de los productos pesqueros.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Rosana Pérez (BNG) ha reprochado que este presupuesto es le "cuarto por la cola" en porcentaje de ascenso entre consellería y el tercero más bajo de alza en cifras de volumen. Califica esta subida de "absolutamente insuficiente" para atender al sector.

Además, censura que se trata de un presupuesto "ficticio, artificial y fraudulento", puesto que denuncia que Mar dejó sin ejecutar 224,6 millones entre 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, el diputado socialista Carlos López Font ha criticado que el presupuesto "es el mismo" que en 2025, "muy por debajo de la media de incremento" en las consellerías.

Advierte de que la Consellería do Mar "mira para otro lado" ante la caída "extraordinaria" de la producción marisqueras, "especialmente preocupante" en la ría de Arousa y cuestiona cuánto se ha ejecutado de los 22,7 millones comprometidos para las cofradías en 2026.

En cambio, el diputado popular Miguel Fidalgo (PP) ha defendido el incremento del presupuesto a cifras históricas y su presentación en tiempo y forma.