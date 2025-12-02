Mar examina con comercializadores de marisco los retos de competitividad y las nuevas demandas del mercado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con representantes de la Asociación Galega de Comercializadores de Marisco (Agacomar) para analizaron retos vinculados a la competitividad del sector, a las exigencias normativas y a las nuevas demandas del mercado.

Así, la conselleira ha destacado este martes el "papel esencial" de las empresas comercializadoras y depuradoras en la cadena mar-industria, tanto en la seguridad alimentaria como en la puesta en valor de los productos gallegos.

En este sentido, subrayó que el fortalecimiento de este sector contribuye a la creación de empleo, a la fijación de población en el litoral y a la mejora de la posición de Galicia en los mercados nacionales e internacionales.

La conselleira puso en valor a apuesta de la Xunta por mejorar la trazabilidad, reforzar los controles sanitarios, impulsar la innovación y facilitar el desarrollo de inversiones que permitan avanzar en eficiencia y sostenibilidad. También, destacó el papel de las empresas asociadas a Agacomar como parte fundamental de un sector en continua evolución.