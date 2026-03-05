Mar invertirá 840.000 euros en reparación y dragado del puerto de Barallobre, en Fene, tras el tren de borrascas

FERROL, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha anunciado este jueves una inversión global de más de 840.000 euros destinada a la mejora de las infraestructuras portuarias en Fene (A Coruña).

Durante una visita al puerto de Barallobre, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, la conselleira detalló el plan de actuación de la Xunta para reparar los graves daños causados por el "tren de borrascas" que azotó el litoral gallego a principios de año.

La partida principal, que asciende a unos 700.000 euros, se destinará a una obra de mejora licitada por el procedimiento de urgencia para reparar el dique de abrigo y los pantalanes de Barallobre.

Según explicó Villaverde, el impacto de los temporales ha comprometido la seguridad de los atraques, obligando a reubicar parte de la flota en otros puertos, cuyos armadores "quedan exentos de los pagos portuarios" en esta infraestructura mientras duren las obras.

DRAGADO Y OPERATIVIDAD

Este proyecto de reparación se completará con un dragado del puerto, adjudicado el pasado mes de enero por un importe de 140.000 euros. La previsión de la Consellería es que los trabajos se desarrollen de forma simultánea entre esta primavera y el otoño, garantizando en todo momento la operatividad de la descarga en la lonja.

"Estamos a la espera de los informes preceptivos de Costas y Transición Ecológica para iniciar cuanto antes una obra que devolverá la seguridad al puerto", señaló la titular de Mar, quien también adelantó que se está redactando el proyecto para mejorar la seguridad del muro situado tras la lonja.

IMPULSO A LA COFRADÍA DE FERROL

Tras su visita a Fene, Marta Villaverde se trasladó al otro lado de la ría, a Ferrol, para mantener un encuentro de trabajo con la cofradía local en el muelle de Curuxeiras.

Allí, la conselleira evaluó el impacto de las inversiones realizadas en el último ejercicio, que superaron el medio millón de euros a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Estas ayudas han permitido la modernización de la fábrica de hielo, la mejora de la lonja y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos.

"Este esfuerzo inversor refuerza la gestión de la pesca artesanal y la eficacia de la actividad diaria de los marineros", destaca Villaverde, quien aprovechó la reunión para recoger las necesidades futuras de los asociados con el objetivo de "mejorar la comercialización de los productos de la ría".