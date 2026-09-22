Mar presenta con Iago Aspas una campaña para reforzar el reconocimiento de la DOP Mexillón de Galicia

Villaverde junto a Aspas este martes en Vigo. - XUNTA

VIGO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presentado este martes junto al jugador del Real Club Celta, Iago Aspas, una campaña para reforzar el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia como sinónimo de "calidad, identidad y referencia" del mar gallego.

En concreto, bajo el lema 'Se é galego, salta á vista', la campaña de comunicación pretende poner en valor este producto y su protagonista es el futbolista celeste, conocido también como 'Príncipe de las Bateas'.

"El mejillón es parte de nuestra identidad, de nuestro paisaje y también un motor económico para Galicia", ha reivindicado la conselleira, subrayando el trabajo de las personas que cada día mantiene viva la actividad en las bateas.

Según ha destacado, el sello de la DOP permite al consumidor reconocer el producto criado y producido en las rías gallegas y contar con una garantía sobre su origen y calidad.

En un comunicado, la Xunta ha explicado que la elección de Aspas como protagonista de la campaña responde precisamente a esa conexión con la identidad gallega y con el territorio.

La campaña se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 28 de octubre y contará con una inversión de 100.000 euros. Estará presente principalmente en medios digitales, tanto en Galicia como en Madrid, además de acciones de publicidad exterior en el territorio gallego.

SECTOR DEL MEJILLÓN

Durante la presentación de la campaña, Villaverde ha sido preguntada por la prensa por la situación del sector del mejillón, después del cierre de gran parte de los polígonos en los últimos meses. Según ha dicho, la mayor parte de estos ya están abiertos y tratando de sacar la producción que no pudo salir en 2025.

Ella ha celebrado que "a día de hoy" hay "buena producción", animando a todos los ciudadanos a buscar el mejillón gallego en el mercado.

También ha subrayado que la Xunta trabaja en un gemelo digital que permita anticiparse a la toma de decisiones con información científica para desarrollar las acciones "acertadas" según la realidad que se viva en las aguas gallegas.