Mar publica la orden que regulará la gestión de los excedentes del marisco

Archivo - Una mujer sujeta una red en la ensenada de San Simón, Rías Baixas, a 17 de noviembre de 2023, Pontevedra, Galicia (España). La mortandad del marisco se extiende por las rías gallegas tras un mes de tormentas y aperturas de presas que provocan un - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se regula la gestión de los excedentes procedentes del marisco, conocidos como 'demasías'.

La Xunta señala que esta norma "dota de seguridad jurídica una práctica habitual en el sector y refuerza el papel de las cofradías en la gestión sostenible de los recursos".

Esta nueva regulación surge de una demanda histórica del sector, de forma que podrán destinar los ingresos obtenidos a la financiación de las actuaciones vinculadas a la gestión y conservación de los bancos marisqueros.

Entre otros aspectos, la orden define qué se considera excedente y 'demasía' en la actividad marisquera y fija las condiciones para su primera venta. Para ello, será necesario que la junta general de la cofradía correspondiente apruebe la inclusión de esta práctica como recurso económico de la entidad y que su régimen de comercialización se incorpore a los planes de gestión trianuales.

La norma también establece un sistema de control y trazabilidad que garantiza que antes de la primera venta de los excedentes no se superen, en ningún caso, los topes autorizados para cada especie, zona y jornada de extracción.

Además, obliga a que los ingresos obtenidos se registren de forma diferenciada en la contabilidad de las cofradías y se destinen preferentemente a sufragar costes asociados a la actividad marisquera, como la vigilancia de los bancos, la compra de semilla, las labores de selección y clasificación del marisco o los trabajos realizados en los puntos de control.