Mar y el sector pesquero acuerdan la veda biológica de pulpo durante dos meses a partir del 1 de mayo

Caja con pulpo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y el sector pesquero han acordado los términos del plan experimental para la gestión del pulpo, correspondiente a la campaña 2026-2027. Así, a partir del 1 de mayo -- fin de la actual campaña --, se iniciará una veda biológica durante dos meses.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo es dar continuidad a las medidas técnicas consensuadas en los últimos años, las cuales están permitiendo la recuperación de la especie tras las bajadas productivas, ajustando la pesca a su ciclo biológico,

De esta forma, la actual campaña de pesca finalizará a las 23.59 horas del próximo 1 de mayo, momento exacto en el que se iniciará el período de veda biológica para el cefalópodo. El parón de la actividad se prolongará durante los meses de mayo y junio, finalizando a las 05.00 horas del 1 de julio.

Durante este período de dos meses queda expresamente prohibida la captura, tenencia a bordo, transbordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización del pulpo por cualquier arte. Además, las embarcaciones que se dedican a su captura con el arte de la nasa deberán retirar estos aparejos de su calamento y llevarlos a puerto.

Una vez finalice la veda biológica, la nueva campaña comenzará el 1 de julio manteniendo las reglas para proteger el recurso. El peso mínimo de captura continuará fijado en 1 kilo por pieza.

En cuanto a los topes máximos de captura: desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la cuota será de 35 kg por barco y día, a los que se añadirán 35 kg adicionales por cada tripulante enrolado y a bordo, estableciendo un límite máximo de 240 kg diarios.

Con respecto al resto de la campaña -- a partir del 1 de septiembre --, la cuota subirá a 55 kg por embarcación y día, con 55 kg más por tripulante, quedando el tope máximo en 380 kg diarios.

BALANCE

La Xunta ha comunicado el balance de la actual campaña 2025-2026, que refleja unos "resultados excelentes" y confirma el "acierto de los esfuerzos del sector y la Administración".

Según han señalado, hasta el momento se extrajeron en los puertos gallegos casi 1.327 toneladas de cefalópodo, lo que generó un valor de facturación en lonja de 14,75 millones de euros.