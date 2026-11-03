Mariscadoras de Arousa vuelven a reclamar la exención de cuotas de la Seguridad Social ante cese de actividad

Mariscadoras de la ría de Arousa mantienen un encuentro con la líder de Podemos, Irene Montero, en Vilagarcía. - EUROPA PRESS

VILAGARCÍA DE AROUSA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mariscadoras de la Ría de Arousa han vuelto a reclamar la exención de cuotas de la Seguridad Social ante los ceses de actividad y, además, han pedido "diálogo" a la Xunta al sentirse "abandonadas" por la administración.

En declaraciones a los medios antes de reunirse este martes con la líder de Podemos, Irene Montero, la coordina de Mulleres Salgadas, Sandra Amezaga, ha denunciado que "la mayoría" de mariscadoras están ahora mismo "paradas y abandonadas" y no atisban medidas que apoyen esos paros.

"El paro es por causas de fuerza mayor y hay muchas mujeres que no tienen derecho a prestación por cese o que se les está acabando, entonces estarán en una situación muy precaria", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha vuelto a reclamar la participación de Mulleres Salgadas en el Observatorio da Muller do Rural e do Mar, criticando además que ni la Consellería do Mar ni la de Política Social las recibe pese a que ellas fueron "las promotoras". "Nos parece una anomalía democrática muy grave", ha remarcado antes de pedir también estar en Redemar y en los órganos oficiales del sector.

Del mismo modo se ha expresado la presidenta de Mulleres Salgadas, María Vales, ha puesto el foco en los ceses de actividad, señalando que viven "un problema", entre otras cosas, porque al no tener ingresos "se quitan los Permex" porque no pueden tener otra actividad "donde ganes más que el marisqueo a pie". Por lo tanto, ha explicado, si el marisqueo a pie "es cero, con un euro ya te quitan el Permex".

Asimismo, la presidenta de las mariscadoras de Carril, María Porto, ha puesto el foco en la "sangría" de profesionales en la zona, detallando que hace siete años había 99 personas trabajando y ahora quedan 49. "No solo se pierden los puestos de marisqueo a pie, sino todo lo que está relacionado con nuestro modo de vida", ha relatado.

En este punto, ha reprochado a la Consellería que se les traslade que se pueden "dedicar al turismo marinero", a lo que ha respondido: "Yo no me plantearía hacer turismo marinero sin mariscadoras".

También ha lamentado la falta de diálogo con el departamento autonómico de Mar, ya que, tal y como ha explicado, las mariscadoras también han solicitado reuniones y no las han recibido justificando que ya las "representan las federaciones". "No nos sentimos representadas porque las federaciones no nos han preguntado en ningún momento cuáles son nuestros problemas", ha censurado.

PATRÓN MAYOR RAXÓ

Por otro lado, Sandra Amezaga ha hablado de la denuncia sobre los insultos del patrón mayor de Raxó (Poio) hacia una mariscadora, considerando que "no son un hecho aislado", sino que "pasa en más cofradías".

Para la coordinadora de Mulleres Salgadas, los audios del patrón mayor son "de una violencia tremenda" y esperan que la Consellería do Mar "se pronuncie" este miércoles en el Parlamento.

"Esto es especialmente grave porque tenemos en unos meses las elecciones y estamos viendo que en Galicia las mujeres no están en los órganos de dirección del mar. Hay 63 cofradías y tres patrones mayores. No hay única causa, pero hay que estudiarlo", ha sostenido.