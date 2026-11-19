Archivo - Imagen de la primera jornada del Faro Summit. - PUERTO DE VIGO - Archivo

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 expertos internacionales participarán este jueves y viernes en la primera edición del Faro Summit, que se celebra en el Parador de Baiona (Pontevedra) con el objetivo de impulsar la innovación, la descarbonización y el cuidado de los océanos, uniendo en una misma alianza a la comunidad profesional y a la ciudadanía.

Así lo ha señalado el Puerto de Vigo en un comunicado, donde ha puesto en valor esta cumbre que reúne a representantes de administraciones, puertos europeos, comunidad científica e industria pesquera y marítima.

Precisamente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, fueron los encargados de dar la bienvenida institucional a los asistentes a esta cita, considerada como una de las más estratégicas del año en materia de sostenibilidad y futuro marino, ha destacado el Puerto.

Durante su intervención, el máximo responsable portuario ha subrayado "el papel transformador de los puertos españoles como referentes mundiales en sostenibilidad e innovación", al tiempo que ha recordado que este congreso coincide con el décimo aniversario de la Estrategia de Crecimiento Azul impulsada por el Puerto en 2016.

"Además de celebrar el 10º aniversario de la estrategia Blue Growth Vigo, el Faro Summit es una gran oportunidad para celebrar el trabajo surgido desde el diálogo, y gracias al que el Puerto de Vigo se ha ido transformando y donde lo más importante siempre han sido las más de 300 personas que han formado parte de ella a lo largo de estos 10 años, aportando sus ideas y haciendo magia fruto de ese diálogo, convirtiendo a Vigo en un referente de Puerto Verde", ha añadido el Puerto.

Por su parte, la conselleira ha puesto en valor el carácter pionero de la estrategia Blue Growth, con la que el Puerto apostó hace una década por un crecimiento compatible con la protección de su entorno y basado en el conocimiento y la cooperación.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Xunta por seguir colaborando con los puertos, los profesionales del mar, la industria y los centros de investigación para impulsar una economía azul que proteja la biodiversidad marina y sostenga el empleo en las comunidades costeras.

Además, el alcalde de Baiona ha reivindicado la importancia de cuidar el "pilar social" a la hora de considerar un proyecto sostenible. "Por eso me pareció fundamental en el proyecto de crecimiento azul del Puerto poner en marcha un puerto seguro, saludable y cardioprotegido y crear el comité de bienestar", ha indicado el que fue también presidente del Puerto.