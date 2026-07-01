Mejilloneros presentan ante Mar estudios que muestran los beneficios ambientales de las bateas

La Organización De Produtores De Mexillón De Galicia (Opmega) Ha Presentado Este Miércoles Ante La Conselleira Do Mar, Marta Villaverde, Estudios Que Muestran Los Los Beneficios Ambientales De Las Bateas - JOSE_LUIZ_OUBINA PHOTOGRAPHER +34 6

PONTEVEDRA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) ha presentado este miércoles en Vilagarcía (Pontevedra) ante la conselleira do Mar, Marta Villaverde, estudios que muestran los beneficios ambientales de las bateas.

Estos informes, que ya fueron dados a conocer el pasado mes de abril en la feria de Seafood celebrada en Barcelona, cuentan con tres estudios centrados en la sostenibilidad, los servicios ecosistémicos y la huella de carbono del sector miticultor.

'El cultivo de mejillón, una actividad sostenible. Valoración de los servicios ecosistémicos proporcionados por el cultivo de mejillón de Opmega' es un trabajo elaborado por el investigador Xosé Antón Álvarez Salgado, del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC (IIM-CSIC), y la consultora Ana Vila, de Inxenia, con la colaboración de otros científicos del IIM-CSIC.

El estudio es el primero que cuantifica de forma integral los beneficios que las bateas generan más allá de la producción de alimento, ya que analiza cuatro categorías de servicios ecosistémicos: provisión, regulación, soporte y culturales.

Entre sus conclusiones, el trabajo documenta la capacidad del mejillón como fuente de proteína sostenible con una huella de carbono muy inferior a la de otras fuentes animales, el valor de la concha como recurso aprovechable en sectores como la agricultura o la construcción, así como la contribución de las bateas a la calidad del agua de las rías a través de la filtración y la retención de nutrientes.

El informe también analiza el papel de las conchas como reserva alcalina frente a la acidificación oceánica, el efecto protector de las bateas sobre la línea de costa y su impacto en la actividad turística y la identidad cultural de las Rías Baixas.

El proyecto forma parte del plan operativo de la organización Opmega y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea.

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha valorado el esfuerzo de los productores por dotarse de herramientas de certificación técnica que pueden funcionar como "un pasaporte de sostenibilidad" para poner en valor el producto autóctono frente a las importaciones de terceros países.