Ofensiva institucional en pro del sector conservero contra la apertura "irracional" a Tailandia

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha lanzado una "ofensiva institucional", en palabras de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en defensa del sector conservero gallego, y contra lo que este califica de aperturismo "irracional" a Tailandia, "contrario a un equilibrio competitivo".

Villaverde ha anunciado en rueda de prensa que este mismo viernes ha enviado una carta a los ministros de Pesca, Luis Planas, y de Economía, Carlos Cuerpo, para pedirles que el Gobierno central "haga valer su peso" en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con Tailandia.

Lo solicita ante el "riesgo" para el sector gallego, que "es un hecho", según remarca la conselleira, de permitir la entrada sin aranceles de conservas procedentes de un país con "estándares mucho más permisivos" tanto sanitarios como laborales y medioambientales, "deficiencias" en el control y "dudas" sobre el origen y la trazabilidad del producto y la utilización de pesca ilegal.

Tambén solicita Mar a la presidenta de la comisión de pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, que "la voz de las regiones pesqueras seas escuchada antes de que se tomen las decisiones".

Con este mismo objetivo, en el seno de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas, la Xunta promueve una declaración conjunta en defensa de la industria atunera, con demanda de cláusulas espejo "reales" y un observatorio, entre otras medidas.

Junto a España, con el relevante peso de Galicia, otros tres países europeos presentan a este sector como estratégico: Italia, Portugal y Francia --Cerdeña y Azores son algunos de los lugares con fábricas--.

Por su parte, el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, envió otra misiva, en este caso al comisario de Pesca, Costas Kadis, según ha informado la titular de la consellería, quien resalta que "Galicia exige a Bruselas que el atún sea declarado producto sensible y se excluya de las negociaciones mientras no se exijan garantías".

La industria conservera española, y en concreto la gallega --que representa dos tercios del total--, "no puede ser tratada como moneda de cambio", ha avisado Marta Villaverde, en referencia a la posibilidad de que se prioricen en las negociaciones las defensas de sectores de otros países.

"MOMENTO HISTÓRICO"

Por su parte, el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, ha incidido en que este es un "momento histórico" que marcará el futuro del sector. Frente a la "ola de aperturismo irracional", ha reivindicado que las fábricas gallegas son "las más competitivas del mundo" e "imbatibles en igualdad de condiciones".

En cuanto a Tailandia, ha avisado de que "no tiene flota", existen "dudas" sobre si se mantiene la pesca legal y emplea hojalata china, con lo cual "el envase les cuesta la mitad".

Por "seguridad alimentaria" y por el desarrollo industrial, ha puesto el foco en las decisiones que adopte Europa y ha subrayado: "Galicia se la juega, queremos las mismas reglas de juego". Su "temor", ha dicho, es que "se podría estar ante un cierre próximo" de las negociaciones.