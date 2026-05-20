Palangreros de A Guarda muestran su "alivio" por el "importante" acuerdo que renueva la UE con Santo Tomé

Palangrero de Orpagu - MINISTERIO DE PESCA

PONTEVEDRA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización de Productores Guardeses (Orpagu), Joaquín Cadilla, ha mostrado su "alivio" y "satisfacción" por el "importante" acuerdo pesquero que renueva la Unión Europea con Santo Tomé y Príncipe.

En declaraciones a Europa Press este miércoles, Cadilla ha explicado que los palangreros de A Guarda (Pontevedra) cuentan con una cifra de licencias en la zona que va fluctuando "entre cinco y siete habitualmente".

El Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles la renovación de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea e Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe, unos protocolos que permitirán mantener la actividad de buques europeos en aguas del Pacífico y del golfo de Guinea a cambio de contribuciones económicas destinadas también a apoyar la gestión sostenible de los recursos marinos locales.

Al respecto, el responsable de Orpagu explica que este acuerdo permitirá capturar a la flota con base en A Guarda pez espada desde esta época hasta octubre.

Joaquín Cadilla señala que el golfo de Guinea "siempre ha sido importante" para los palangreros guardeses y recuerda que él mismo faneaba en esta zona hace 30 años. De hecho, resalta que "hay más peticiones para faenar que licencias".

ACUERDO

EL Parlamento Europeo ha aprobado por 545 votos a favor, 89 en contra y 15 abstenciones la renovación del protocolo pesquero con Santo Tomé y Príncipe, que estará en vigor hasta 2029 y permitirá operar a 26 atuneros cerqueros --15 españoles y 11 franceses-- y nueve palangreros de superficie --siete españoles y dos portugueses--.

El acuerdo fija una cuota anual de captura de 6.500 toneladas de atún y otras especies migratorias a cambio de una contribución anual europea de 825.000 euros, repartidos entre 325.000 euros para derechos de acceso y 500.000 euros destinados al apoyo del sector pesquero local.

Asimismo, los armadores deberán abonar un canon de 85 euros por tonelada de pescado capturado, dentro de unos protocolos que se aplican provisionalmente desde finales de 2025 tras la expiración de los anteriores convenios y que forman parte de los acuerdos de asociación pesquera sostenible impulsados por Bruselas con terceros países.