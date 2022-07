Palangreros Guardeses preparan una querella contra Greenpeace por la "sustracción" de los aparejos de pesca

VIGO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Orpagu, Organización de Plangreros Guardeses, ha anunciado que se dirigirá a la Comisión Europea para pedir su amparo y prepara una querella criminal contra Greenpeace por la sustracción que, denuncian, hacen de sus aparejos.

La organización de palangreros señala que "no es la primera vez que sus buques son atacados por Greenpeace", pero esta vez aseguran que la ONG "sustrajo" parte del aparejo con el que faenaban.

Por otra parte, la directora de campañas de Greepeace España, María José Caballero, señala a Europa Press que para ellos "aunque la pesca sea legal no es sostenible y no hace que la especie sobreviva". Y aseguran que continuaran con su campaña, ya que "no les parece" una pesca ecológica.

MONITORIZACIÓN

Desde Orpagu y "frente a las falsas acusaciones de Greenpeace" recuerdan que sus barcos cuentan con observadores abordo que recaban los datos de la actividad de la flota. Esta seguridad viene exigida por parte de la Unión Europea y también por los propios palangreros.

Además, señalan que los buques cuentan con una "caja azul" que muestra donde se encuentran faenando durante toda su jornada en el mar.