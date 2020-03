La patronal del sector confía en que la pesca no sea moneda de cambio al final de la negociación del Brexit

Pide al Gobierno español coherencia en la negociación

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cepesca, la patronal del sector pesquero español, confía en que la pesca no sea usada como "moneda de cambio" al final de la negociación del acuerdo 'post' Brexit, al tiempo que pide "coherencia" al Gobierno de Pedro Sánchez en estas reuniones.

"Confiamos en que al final de la negociación no se utilice a la pesca como moneda de cambio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, aunque en esta ocasión no hay ninguna señal de que sea así", ha señalado el secretario general de Cepesca, Javier Garat.

Cepesca, además, ha pedido al Gobierno que lidera Pedro Sánchez "coherencia y coordinación", pero no "contradicción" en la postura que mantendrá en la Unión Europea ante el inicio de la negociación con el Reino Unido.

De esta forma, la patronal pesquera demanda una "correcta defensa" de los intereses nacionales como el acceso de la flota española a las aguas británicas y mantener el acceso recíproco a los mercados. "Si el objetivo de España es garantizar los derechos de las empresas nacionales, el acceso de la flota a las aguas de Reino Unido debe tener una consideración prioritaria", ha instado Garat.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao y portavoz de Cepesca de EUFa, Iván López van deer Veen, ha recordado que la "pesca tiene un papel muy importante" en la negociación del Brexit, ya que es el "único sector donde Reino Unido tiene la iniciativa".

QUIERE QUE SE MANTENGA EL STATU QUO

"El sector aspira a que se mantengan las cosas como están con el manejo del caladero y las cuotas, el respeto a las inversiones españolas en el Reino Unido y mercado ininterrumpido en ambos sentidos", ha explicado sobre las prioridades que se ha marcado la flota española en esta negociación.

España cuenta con 88 barcos de bandera española que tienen la posibilidad de pescar en caladeros del Reino Unido y dan empleo a 2.150 tripulantes y generan alrededor de 10.750 trabajos indirectos. Además, faenan en esas aguas 55 barcos de capital español pertenecientes a la EU27 (Francia, Irlanda, Bélgica y Alemania) y hay 28 barcos de capital español con bandera del Reino Unido, que saldrán de la UE.

"No solo están en juego las 9.000 toneladas y 21 millones de euros que captura la flota española en aguas británicas, también las 29.000 toneladas y 121 millones de euros que captura en aguas del Atlántico Nordeste y su conglomerado socioeconómico inseparable", ha indicado Garat.

En el caso de que no se alcance un acuerdo en la salida de Reino Unido de Europa, en el peor de los casos España perdería el acceso a sus aguas. La patronal ha subrayado que el impacto más grande no sería para la flota española, aunque sí que ha reconocido que "no" hay un plan de contingencia para ese escenario, ya que son "optimistas" de que se alcance un acuerdo.