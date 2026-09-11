El patrullero Arnomendi inicia las campañas de vigilancia e inspección de pesca en la costera del bonito

Archivo - El patrullero de la Armada 'Arnomendi' - COMANDANCIA NAVAL DE SANTANDER - Archivo

A CORUÑA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura de la Armada Arnomendi ha iniciado las campañas de vigilancia e inspección de pesca 'Campaña Costera del Bonito', incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP), y 'Joint Deployment Plan' (JDP).

Esta forma parte del Plan de Despliegue Conjunto para pesquerías de especies demersales y pelágicas en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental 2026.

Ha sido tras zarpar desde su base en la Estación Naval de La Graña en Ferrol el pasado lunes. La participación de este buque en esta campaña tendrá una duración de 24 días aproximadamente, estando previsto el regreso a su puerto base en Ferrol a finales del mes de septiembre.

Durante su navegación, realizará labores de inspección pesquera en la campaña del bonito, y llevará a cabo las misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera.

Además, también participará posteriormente como buque de inspección pesquera asignado por España en el 'JDP' y llevará a cabo el control específico de las pesquerías de las especies demersales y pelágicas para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control aplicables a las correspondientes pesquerías.