Percebeiros protestarán este sábado ante la sede de la Xunta que registró la carga policial a bateeiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Confrarías recuerda que este sábado está convocada ante la sede de la Xunta en San Caetano, en Santiago, una concentración "en defensa del sector percebeiro de Galicia y contra las chapuzas política al sector del mar", en relación con el conflicto por la escasez de mejilla.

Ante este complejo administrativo se movilizaron este jueves bateeiros en una protesta que registró una carga policial y que se saldó con varias personas heridas y dos detenciones.

La concentración de este sábado, que será ante la puerta principal de la Xunta, en la Rúa Otero Pedrayo, a partir de las 11,30 horas, se acordó el pasado 1 de abril, en la junta general de la federación de cofradías.

Bajo el lema 'Contra as chapuzas políticas no sector do mar', los pósitos destacan que "se protestará contra el atropello realizado al sector percebeiro y a la toma de decisiones que parecen basarse en los apoyos políticos y no en la protección de los recursos y en la gestión sostenible de los mismos".

"La pesca y el marisqueo en Galicia están sometidos a una regulación y control específicos a través de planes de explotación y el sector exige que el sector bateeiro está suficientemente regulado y controlado de igual forma que lo están los percebeiros", apunta.

Este sábado, estarán presentes las cofradías y sus federaciones provinciales "apoyando este acto".