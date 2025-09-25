Pesca.- Cierran los bancos marisqueros de Cabío, Bohído y Lombos do Ulla durante seis meses para su recuperación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y los representantes del sector marisquero han acordado el cierre de los bancos marisqueros de Cabío, Bohído y Lombos do Ulla durante seis meses para profundizar en su recuperación.

Según ha informado la Consellería en una nota de prensa, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha mantenido un encuentro con representantes del sector para analizar los resultados de las muestreos realizadas por los técnicos del Centro de Investigación Mariñas (CIMA).

Allí, trasladó a las entidades sectoriales que los datos disponibles reflejan un estado actual del recurso que desaconseja el inicio de la actividad marisquera en estas zonas productivas.

En esta línea, ha detallado que se valoraron medidas de carácter técnico que permitan avanzar en la recuperación de estos bancos, por lo que se consensuó la decisión de cerrar estas zonas productivas durante seis meses con el objetivo de consolidar su recuperación y favorecer el crecimiento de las poblaciones de bivalvo de cara al próximo año.

Así, la prohibición de extraer bivalvo se desarrollará con una veda durante el último trimestre de este año y una parada biológica en los primeros tres meses de 2026, por la cual las personas mariscadoras afectadas recibirán compensaciones económicas.

Tras esta decisión, la directora xeral ha comunicado el compromiso de la Xunta de tramitar esta convocatoria de apoyos con la mayor agilidad con la finalidad de que estén a disposición del sector lo antes posible.