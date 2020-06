Pescadores gallegos avistan un arroaz solitario en la ría de Muros y Noia (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pescadores gallegos que faenan en la ría de Muros y Noia (A Coruña) avistan desde hace varios meses a un arroaz solitario en el mar. Aunque la presencia de estos ejemplares no es, de por sí, un hecho peculiar, lo novedoso es que suelen convivir en manadas de 15 y no de forma individual.

De ello informa la Consellería de Medio Ambiente a través de un comunicado, en el que explica que la soledad del arroaz "puede deberse a que en ocasiones estos ejemplares no son aceptados en las manadas y se recluyen hasta encontrar otros individuos de sus mismas características".

Además, su situación de aislamiento en la ría de Muros y Noia hace que aumente su "curiosidad por las actividades humanas". No obstante, la Xunta recuerda que se trata de un animal silvestre y "no de una mascota", por lo que apela a no molestar al animal y a evitar "en todo momento" interactuar con él.

Así, la Consellería recomienda no ofrecerle comida, no meterse intencionadamente en el agua a su lado ni entrar deliberadamente en su radio de contacto. En el caso de estar en el mar, se deberá evitar tocarlo ni aproximarle las manos.

Si se avista desde una embarcación, se pide no aproximarse ni interrumpir su comportamiento, sino adoptar una "posición neutral e indiferente" en caso de que el arroaz se acerque. También es recomendable mantener el mismo rumbo y velocidad y evitar cambiar de dirección o velocidad de manera brusca.