Planas acusa a la Xunta de no remitir datos sobre la huella pesquera para evaluar la eólica marina

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, posa antes de una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva, quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes "rigurosos e independientes".

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es "absolutamente clave", al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

COMPATIBILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DIÁLOGO

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: "compatibilidad, planificación y diálogo". Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. "Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante", ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar "sobre una base racional" y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.