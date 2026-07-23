Planas destaca en Vigo la importancia de fomentar la formación y la integración laboral en el sector pesquero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), durante una visita al buque escuela y de cooperación pesquera Intermares, a 23 de julio de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves en Vigo el compromiso del Gobierno para fomentar la formación y la integración laboral en el sector pesquero, con el objetivo de impulsar el relevo generacional.

Así lo ha señalado durante la clausura de un curso sobre artes de pesca para jóvenes desarrollado a bordo del buque de formación Intermares, atracado en la ciudad olívica.

A su juicio, la pesca ofrece hoy en día oportunidades a los jóvenes que desean desarrollar una profesión en España, porque la flota necesita tripulantes y el relevo generacional es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta esta actividad para asegurar su supervivencia.

"La formación es fundamental para llevar a cabo una pesca moderna, competitiva y sostenible", ha añadido Planas, reconociendo que se trata de un trabajo "duro, de riesgo y que requiere una elevada cualificación técnica", por lo que el Ministerio ofrece cursos de formación para capacitar a jóvenes, siendo a la vez una "interesante oportunidad" para la población inmigrante.

Según sus cifras, el 12% de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial del Mar son extranjeros (6.502 contabilizados en junio), un porcentaje que se ha incrementado sensiblemente en los últimos años.

MEJORA DE LA SEGURIDAD

El futuro de la pesca española, según ha dicho, pasa por la incorporación de talento y el refuerzo de la formación, viendo "fundamental" mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo, por lo que el Gobierno de España considera que la próxima Política Pesquera Común debe destinar fondos para la renovación de la flota y modificar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para que se puedan utilizar fondos para barcos más confortables.

En este primer curso, 14 alumnos de distintas nacionalidades han recibido formación durante cuatro días en artes y tecnología pesqueras, maniobras y manejo de equipos de a bordo y lucha contra la pesca ilegal, que según ha señalado el ministro resultarán de gran utilidad para la incorporación a un trabajo muy exigente.

Algunos de los participantes en el curso han agradecido la oportunidad que se les ha dado para formarse y así poder trabajar en el mundo del mar.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, también ha puesto en valor esta iniciativa, debido a que el sector precisa incorporar mano de obra joven para lograr el relevo generacional.