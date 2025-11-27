Portos de Galicia licitará en los próximos meses las obras del nuevo dique de abrigo de Morás, en Xove

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, mediante Portos de Galicia, licitará en los próximos meses las obras para la construcción de un nuevo dique de abrigo en el puerto de Morás, en el municipio lucense de Xove.

Así lo anunció este jueves la conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante una visita a la dársena. Allí, explicó que esta primera fase de actuación refuerza la seguridad de la flota amarrada en el puerto actual y sienta, a la vez, las bases para la futura ampliación de pantalanes.

La conselleira detalló que el nuevo contradique contará con una inversión estimada de tres millones de euros que el ente público recoge en sus presupuestos con una partida plurianual. La consignación para 2026 es de 87.000 euros, de modo que permita la licitación de las obras.

Por lo que respeta a las características del nuevo dique, tendrá una longitud de 224 metros y se alineará frente al actual cerrando la dársena. De este modo, se mejora el abrigo de las embarcaciones profesionales con plaza actualmente en el puerto y se amplía la lámina de agua abrigado para que en el futuro pueda albergar nuevos pantalanes para la séptima lista.