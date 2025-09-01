El proyecto BATEAS de la Xunta impulsa la investigación sobre el cultivo de mejillón en las rías gallegas

Proyecto BATEAS liderado por la Xunta para ampliar el conocimiento sobre los condicionantes que afectan a la producción de mejillón en las rías gallegas. - XUNTA DE GALICIA

La Xunta de Galicia, a través del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) continúa el desarrollo del proyecto BATEAS, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre el cultivo de mejillón en las rías gallegas, investigando sobre las condiciones ambientales que influyen en la productividad; buscar respuestas a los desafíos detectados por el sector; y establecer un canal de comunicación entre 'bateeiros' y administración.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, y se complementa con otras iniciativas enmarcha, como el proyecto APROMEX, centrado en la evaluación de la disponibilidad de mejilla; y el proyecto Capacitamex, orientado a la transferencia de conocimiento mediante talleres con los productores, en los que participa el Cetmar.

Entre los logros alcanzados por la iniciativa BATEAS destaca la implantación de un sistema de recogida sistemática de información ambiental a través de una batea, en la ría de Arousa, equipada con sensores y que funciona como "batea centinela".

El desarrollo tecnológico se hace desde el Cetmar en Vigo, en colaboración con los propietarios de la batea, en la que se han instalado equipos de monitorización para hacer un seguimiento en tiempo real de parámetros como la temperatura o la salinidad del agua, así como datos meteorológicos y variación del peso de las cuerdas de mejillón. Esta información se complementa con otros datos que se recogen periódicamente, como datos de turbidez o fluorescencia.

Esta monitorización continua permite realizar un seguimiento detallado de la evolución de las condiciones ambientales en paralelo al crecimiento del mejillón en las cuerdas.

Por otra parte, se ha establecido un canal de comunicación bidireccional para facilitar el intercambio de información entre el sector y la administración. Así, a través de la red de contactos generada por los talleres Capacitamex, el Cetmar mantiene un diálogo constante con el sector y recoge información de primera mano sobre el estado de los cultivos, transmitiendo las necesidades y prioridades de los productores.