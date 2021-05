PSdeG asegura que era "obligación" de la Xunta pedir un informe al ministerio para el plan marisquero recurrido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG pide a la Xunta que aclare "si ha cumplido con las obligaciones que le corresponden al Gobierno gallego" para aprobar el plan de explotación marisquera recurrido por el Ministerio de Transición Ecológica ante la justicia.

El portavoz de marisqueo del PSOE gallego, Julio Torrado, ha anunciado a través de un comunicado una serie de iniciativas parlamentarias "para reclamar a la Xunta que aclare si ha presentado toda la documentación y, en concreto, el informe preceptivo requerido para dictar la orden de explotación de recursos marisqueros"

La conselleira do Mar ya informó horas antes de la emisión de esta nota de prensa de que el Ejecutivo autonómico considera que dicho informe preceptivo por parte del ministerio no era necesario para este plan de explotación, al no dar autorizaciones ni concesiones en dominio público marítimo terrestre.

Con todo, el responsable socialista urge a la Xunta a hacer público el expediente "completo" en aras de garantizar "que ha cumplido con la norma en tiempo y plazo". "Nadie sabe a día de hoy si han presentado la documentación exigida", afirma el socialista.